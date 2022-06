Wole Oluyede ADC Ekiti: Ibi tó yẹ kí Ekiti wà kọ́ ni eléyìí; Ẹ lẹ́ẹ ṣe ọ̀nà, a ò ríbi tó jásí o, àmọ́ tí mo bá di gómìnà...

ìṣẹ́jú 36 sẹ́yìn

Oludije si ipo gomina ninu ẹgbẹ oṣelu ADC ni ipinlẹ Ekiti, Dokita Oluwole Oluyede ti bu ẹnu atẹ lu awọn oludije mii to n sọ pe awọn ni ki ara Ekiti dibo yan.

Bakan naa ni Oluyede ṣalaye pe ki awọn ara ipinlẹ ma reti owo kankan to n bọ lati olu ilu orilẹede yii, Abuja.

Bakan naa lo ni ko si nkan to buru ninu Baba Isalẹ ninu oṣelu amọ alafẹyinti to to Ọlọrun ba ko si.