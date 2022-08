Mapoly student's death: Lẹ́yìn ọjọ́ kẹfà tí Happiness di omidan MAPOLY ni wọ́n ṣekú pà á ní Ogun

Lẹyin ọjọ kẹfa ti Happiness di Omidan Mapoly ni wọn ṣeku pa a l'Ogun.

Titi di asiko ti a pari akojọpọ iroyin yii l'awọn obi, ọrẹ ati ololufẹ ọmọdebinrin akẹkọọ ile ẹkọ Gbogboniṣe ti Mọshood Abiọla to wa niluu Abẹokuta kan, Happiness Odeh ṣi fi wa ninu ibanujẹ.

Eyi ko ṣeyin lori bi wọn ṣe jii gbe, ti wọn si tun d'ẹmi rẹ legbodo.

Iroyin to tẹ BBC YORUBA lọwọ sọ pe oko ere itage kan ti wọn n ya lọwọ niluu Ipara, Ode Rẹmọ, ipinlẹ Ogun ni Happiness n lọ nirọlẹ ọjọ Iṣẹgun to kọja yii.

Nibe ni ọrọ ti bẹyin yọ ko to di pe wọn da a lọna, ti wọn si jii gbe lagbegbe Ipẹru Rẹmọ.

Lẹyin ti wọn ji Happiness gbe, la gbọ pe wọn fipa ba a laṣepọ, ko to di pe wọn ṣeku pa a danu, ki aṣiri ma ba a tu sita.

Wọn ni ọjọ kẹta, oṣu kẹjọ, ọdun ti a wa yii ni Happiness to wa ni ipele keji (ND II), ẹka ikẹkọọ iṣẹ igbohunsafẹfẹ (Mass Communication) gbega oroke ninu idije Omidan Mapoly to waye l'ọgba ile ẹkọ naa.

Bawo lo ṣe ṣẹlẹ?

Irọlẹ ọjọ Iṣẹgun to kọja yii ni wọn sọ pe Happiness dagbere f'awọn ọrẹ rẹ, koda, ti wọn tun lo sọ f'awọn obi rẹ lori foonu wi pe oun n lọ s'oko ere kan niluu Ipara to wa ni Ode Rẹmọ.

Wọn ni Happiness ko tii de ibi to n lọ ko to di pe awọn oniṣẹ ibi t'ẹnikẹni ko tii mọ titi digba ti a pari akojọpọ iroyin yii pade rẹ lọna, ti wọn si jii gbe.

A gbọ pe Happiness de ibudoko Ogere t'awọn ọkọ akero maa n duro si, nibẹ si lo ti wọ mọto miran to n lọ siluu Ipara to ti fẹ lọ darapọ mọ oko ere to n lọ lọwọ.

Latigba naa la gbọ pe wọn ko ti gburo rẹ mọ.

Gbogbo bi wọn ṣe n pe ẹrọ ibanisọrọ rẹ la gbọ pe ko lọ mọ, ti wọn si ni bo ṣe poora lojiji n kọ awọn eeyan, paapaa awọn ọrẹ rẹ lominu.

Oku rẹ ni iroyin fi to wa leti pe awọn ẹlẹyinju aanu kan ba pade l'Ọjọbọ, ti wọn fi ranṣẹ s'awọn ọlọpaa to pada gbe oku naa lọ si mọṣuari ọsibitu t'awọon olukọni, iyẹn Olabisi Onabanjo University Teaching Hospital, to wa niluu Ṣagamu.

Iku Happiness ko ni nnkan ṣe pẹlu ipo Omidan Mapoly - Aarẹ ẹgbẹ akẹkọọ

Aarẹ ẹgbẹ awọn akẹkọọ Mapoly, Kọmureedi Sodiq Damilọla Ajani n'igba to n f'idi iṣẹlẹ naa mulẹ, sọ pe bo tilẹ jẹ pe iku Happiness dun awọn gidi, sibẹ o sọ pe iku rẹ ko ni nnkan ṣe pẹlu Omidan Mapoly to ṣẹṣẹ gba laipẹ yii.

Ajani, ninu atẹjade toun pẹlu alukoro ẹgbẹ awọn akẹkọọ naa, Joy Okolie bu ọwọ lu lọjọ Satide lo ti jẹ ko di mimọ pe ko si awuyewuye kan to dide lẹyin idije Omidan Mapoly to waye kọja lọ.

Ajani ni pe: ni ọjọ mẹta sẹyin ni wọn ji oloogbe ọhun gbe loju ọna oko ere to fẹ lọ ṣabẹwo si.

"Awa ẹgbẹ akẹkọọ ile ẹkọ gbogboniṣe Moshood Abiola kede ipapoda Omidan Happiness Odeh, akẹkọọ ẹka iṣẹ igbohunsafẹfẹ ti Mapoly.

"Gẹgẹ bi iroyin to tẹ wa lọwọ, oju ọna Ipẹru ni wọn ti jii gbe ko to de ibi to n lọ.

Oloogbe naa kuro niluu Abẹokuta lọjọ mẹta sẹyin, to si n lọ si oko ere itage niluu Ipara, Ode Rẹmọ, pẹlu ajọmọ awọn obi rẹ.

"Lati tako awuyewuye to n lọ kaakiri nipa iku rẹ, iku rẹ ko ni nnkan ṣe pẹlu ipo Omidan Mapoly to ṣẹṣe gba. Ọjọ kẹta, oṣu kẹjọ lo gba awọọdu ọhun, oko ere to si n lọ ko ni ohunkohun ṣe pẹlu idije Omidan to waye lọgba ile ẹkọ.

"A ba awọn mọlẹbi, ọrẹ ati akẹgbẹ rẹ kẹdun. Ki Ọlọrun fun wa ni ọkan lati gba iku rẹ. Sun re laya Olugbala."