Ìyàwó lè lo ọwọ́ rẹ̀ fi ba ọkọ ṣeré lásìkò Halaada rẹ̀, èyí kò ba ẹ̀sìn jẹ́- Aafa Abdullateef Lanre

ìṣẹ́jú 16 sẹ́yìn

Laarin Halaali ati Haraamu ni ibalopo alafẹnuṣe wa.Labẹ Shariah,Haram ni nkan ta ko faye gba. Halal ni eleyi ti a faaye gba.Eyi to ṣe pe bi a koba ṣe, a o gba laada. Bi a aba si ṣe ko si ijiya fun wa ni wn n pe ni Makrooh. Makrooh = disliked: If we don't do these acts we will be rewarded, but if we do them there is no punishment. But it is better to avoid them because they may be harmful for us and they can lead to haram actions.