ASUU Strike effect: Gbogbo à\won tó n ṣiṣẹ́ nítorí ileẹ̀kọ́ sọ̀rọ̀ lórí ìṣòro wọn látìgbà

ìṣẹ́jú 52 sẹ́yìn

BBC jade lọ si igboro Federal University of Agriculture to wa ni Abeokuta nipinle Ogun lati lọ wo bi nkan ṣe n lọ lẹyin iyanṣẹlodi ẹgbẹ olukọ Fasiti, ASUU.

Lara awọn ti BBC ba sọrọ ni Arabinrin Akinfenwa to n ta ọja, Arabinrin Bilikis Aremu to jẹ alatẹ, Arabinrin Esther Adeboye to n ta ewebẹ, Olorungbebẹ Lawal awọn awakọ, Hakeem Ogunsola to jẹ baba onile naa royin ohun ti oju gbogbo wọn ti ri lati igba ti ASUU ti daṣẹ sile bayii.