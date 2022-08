Ondo resident doctors strike: Àwọn Dókìtà bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì ní FMC Owo, Ondo

ìṣẹ́jú 22 sẹ́yìn

Itọju awọn alaisan lo ti mẹhẹ nile iwosan ijọba apapọ Federal Medical Center nilu Owo latari iyanṣẹlodi awọn dokita to n gbe nile iwosan taa mọ si Resident Doctors lati ọjọ Eti to kọja.

Ohun ti awọn dokita yi n beere fun ni aaye iṣẹ to yaayi ati gbigba dokita sii bi pupọ ninu wọn ṣe lọ gba iṣẹ loke okun leyi to mu ki iṣẹ pọju fun awọn diẹ to ku.