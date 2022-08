Kazeem Alli: Àwọn tọ jí alága NURTW Osun gbé ti bèèrè 15 mílíọ̀nù owó ìtúsílẹ̀

Eniyan kan to sunmo molebi olori egbe National Union of Road Transport Workers nijoba ibile Isokan ni ipinle Osun, Kazeem Alli, ni ojo Aje ba BBC sọrọ lori iṣẹlẹ naa.

O sọ pe awon ajinigbe ti beere owo to jẹ milionu meedogun naira (N15m) fun itusile re.

Eniyan kan ti ko fe ki iko iroyin BBC News dá orúkọ re so pe awon ajinigbe Alli ti kan si okan lara awon iyawo re, ti won n pe Jemila, ti won si beere owo naa.

Eni to ba BBC sọrọ nipa iṣẹlẹ yi sọ pe, Awọn ajinigbe naa ti kan si awọn ẹbi Alli nipasẹ iyawo re Jemila Alli ti Wọn si ti se ikilo fun won lati ma jẹ ki ẹnikẹni mọ nipa idunadura naa.

Gbogbo igbiyanju wa lati ba Alukoro ileeṣẹ ọlọpaa, Yemisi Opalola soro lori bóyá wọn ti mo sí idunadura to n lọ lọwọ pẹlu awọn mọlebi Alli ni o já sí pabo ni gba ti a n ko iroyin jo.

Ẹ̀wẹ̀, ẹgbẹ́ òṣèlú Peoples Democratic Party ní ìpínlẹ̀ Ọṣun, ti bu ẹnu àtẹ́ lu ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress ní ìpínlẹ̀ Ọṣun, wọn sí so pe ikọlu Kazeem Alli ni ọwọ ẹgbẹ oṣelu won ninu.

Kola Olabisi to je oludamoran fun eto iroyin fun alaga egbe oselu APC l'Osun, Gboyega Famoodun, ti so saaju pe awon afurasi ti o je janduku ẹgbẹ oṣelu PDP ti pa Alli ti o je okan lara awon oloye egbe naa nijoba ibile Isokan.

Sugbon nigba to n fesi si oro naa, agbenuso fun egbe oselu PDP nipinle Osun, Oladele Oluwabamiji, ninu atẹjade kan to fi sita nilu Osogbo, ti sọ pé egbe re ko lowo ninu isele ikọlu naa, o si da APC ati Alága ẹgbẹ́ náà Famoodun lebi fun ipenija eto aabo to n koju ipinle Osun.