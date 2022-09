Ọ̀rọ̀ Ọba Charles III rèé sí àwọn ará Ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì àti Àjọ Commonwealth ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́

ìṣẹ́jú 26 sẹ́yìn

"Mo ba yin sọrọ pẹlu ibanujẹ ọkan loni. Ni gbogbo Igbesi aye, Ọbabinrin- Iyami to tọ lo wu ni lori, to si jẹ apẹẹrẹ rere fun ẹmi ati mọlẹbi mi, ati a jẹ ni gbese ti ọmọ le jẹ iya rẹ fun ifẹ ati bi o ṣe tọ wa pẹlu apẹẹrẹ rere.

"Ọbabinrin Elizabeth ge igbesi aye gidi:, ileri to wa si imusẹ, to si kẹdun to lọ nigba aye rẹ.