Damilola Olofingboyegun: Gbenga Olofingboyegun kò sí aàbò mọ́, ìrànlọ́wọ́ ni à n fẹ́ lórí ikú Gbenga Olofingboyegun

ìṣẹ́jú 34 sẹ́yìn

Olofingboyegun to jẹ adari ẹka iwadi ati iṣiro lajọ to n moju to iṣẹ awọn olukọ (TESCOM) nipinlẹ Ondo lawọn mọlẹbi rẹ kede pe wọn ko mọ bo ṣe rin l'Ọjọbọ, ọjọ kini oṣu kẹsan ọdun yi lẹyin to kuro nibi isẹ lai dagbere.