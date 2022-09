Soji Taiwo:Yekeen Ajileye ló gbé mi síta pẹ̀lú ìyá Gbónkán tí mo fi sọ pé olè ni ọkọ ajẹ́

ìṣẹ́jú 29 sẹ́yìn

Soji Taiwo to saaba maa n ko ipa ọmọ ita ninu ere oniṣe ṣalaye fun BBC pe olorin ni Baba oun, Yomi Taiwo to jẹ elere juju, eyi to fihan pe ile ni oun ti ba iṣẹ yii.