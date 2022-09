Ibadan NURTW: Kíni ó n ṣẹlẹ̀ ní Ibadan pẹ̀lú ẹgbẹ́ àwakọ NURTW?

ìṣẹ́jú 51 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, Others

L'Ọjọru ni iroyin kan gbode pe ẹgbẹ awakẹ ero, 'National Union of Road Transport Workers', NURTW ẹka ti ipinlẹ Ọyọ ṣe ifilọlẹ igbimọ tuntun ti yoo maa ṣe akoso ẹgbẹ naa.

Igbesẹ yii lo si n waye lẹyin ti wọn tu igbimọ to n dele fun awọn alamojuto ẹgbẹ naa ka labẹ akoso Arakunrin Kayode Agbeyangi.

Lasiko to n ṣe ifilọlẹ igbimọ tuntun naa l'Abuja, aarẹ ẹgbẹ naa, Alhaji Tajudeen Ibikunle Baruwa kesi awọn aṣoju igbimọ tuntun eleyii ti Alhaji Abideen Olajide(Ejiogbe) jẹ adari fun lati rii daju wi pe iṣọkan wa ninu ẹgbẹ naa, to fi mọ arọwa si awọn ọmọ ẹgbẹ to n fi apa janu.