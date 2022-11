100 ọmọ ló ń kú ní Nàìjíríà láàrín wákàtí kọ̀ọ̀kan lójúmọ́- UNICEF

wákàtí kan sẹ́yìn

Ajọ to n risi ọrọ ọmọde ni agbaye ti a mó si United Nations Children's Fund ti sọrọsoke lori iku ọmọde ni Naijiria lasiko yii.

UNICEF ni eyi ko ṣẹyin airi ounjẹ to n ṣe ara loore jẹ bi o ti yẹ.

Nemat Hajeebhoy to jẹ adari ẹka to n mojuto eroja ounjẹ ti awọn ọmọde n jẹ lo sọ ọrọ yii nilu Abuja nibi ipade apero kan ti ajọ amojuto ohun jijẹ ni Naijiria.

O salaye pe pẹlu ajọṣepọ ọfiisi igbakeji aarẹ ati atilẹyin ajọ UNICEF at'awọn miran pe aisi ounjẹ to dara to n ṣe akoba fun igbayegbadun ati idagbasoke awọn ọmọde ni Naijiria.

Arabinrin Hajeebhoy sọ pe airi ounjẹ to dara jẹ n ṣe akoba fun ilera, idagbasoke ati afojusun ọjọ ọla awọn ọmọde, bẹẹni opo awọn ọmọ ni ko ri ounjẹ to ṣe ara loore jẹ ti wọn nilo fun didagba bi o ṣe yẹ.

"Bi wọn ko ba ri amojuto to yẹ, ni ilọpo mejila, o ṣeeṣe fun awọn ọmọ ti ko ri ounjẹ to sara loore jẹ o tete ku ju awọn to jẹun daada lọ.