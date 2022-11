Wo àwọn ọna tí o le gbà tó bá jẹ́ pé alábágbé ilé rẹ ń yọ ọ lẹnu

ìṣẹ́jú 14 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, Others

Awọn agbegbe kan tilẹ wa to jẹ wi pe awon alabagbe yii gan ni yoo mọọmọ maa wa wahala kiri.

Ohun to buru ju ni pe ki ẹ tun jijọ maa Pin ile iwẹ, ile igbọnsẹ ati yara idana pọ lawọn ile olowo kekere bii kọju si mi ki n kọju si ọ ti awọn ọpọlọpọ maa n pe ni "face me I face you"