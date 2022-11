Àwọn eèyàn PDP àti APC ti ba ǹkan jẹ́ púpọ̀ ni mo ṣe kúrò níbẹ̀- Rabiu Kwankwaso

wákàtí kan sẹ́yìn

Kwankwaso ṣalaye idi to fi kuro ni PDP lọ si APC ko to tun lọ da ẹgbẹ oselu ANPP silẹ.

BBC gbalejo Rabiu Kwankwaso to jẹ oludije sipo aarẹ Naijiria labẹ ẹgbẹ oṣelu All New Nigeria People's Party (ANPP).