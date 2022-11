Adebayo Titus ni oun ati Akintelure Festus jọ ja to si mu ẹ̀mí Festus lọ

ìṣẹ́jú 28 sẹ́yìn

Ori ma jẹ ki a ṣì rin ni ariow to gba ẹnu awọn ero agbegbe Oke Aro nijọba ibilẹ Guusu Akure nipinlẹ Ondo kan.

Awakọ kẹkẹ ẹlẹsẹ mẹta taa mọ si kẹkẹ Marwa kan nilu Akure, Adebayo Titus, lo ti gbẹmi mi lẹyin ede aiyede to waye laarin oun ati akẹgbẹ rẹ kan, Akintelure Festus.

Awọn oṣojumikoro to ba BBC Yoruba sọrọ wi pe Akintelure lo koro oju si Adebayo latari pe ko bawọn lọwọ ninu iṣẹ ọhun

Eleyi to mu ki awọn mejeeji o maa tahun si ara wọn ko too di pe wọn wọ ijakadi leyi to mu ki Adebayo o ṣubu lulẹ ti wọn si sare gbe lọ ile iwosan.