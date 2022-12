Ogun Politics: Ṣẹ́ lóòótọ́ ni Rufai n gba ẹgbẹ̀rún lọnà àádọta dọ́là lọ́wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn?

ìṣẹ́jú 21 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, @Others

Gomina Dapo Abiodun ti sọró lori ohun to jade lori ayelujara pe amugbalẹgbẹ rẹ n gba owo o kare lọwọ ijọba ipinlẹ naa.

Gomina Dapọ Abiọdun ti ipinlẹ Ogun ti sọ pe ko si otitọ kankan ninu iroyin to jade sita lori ikanni ayelujara laipẹ yii wi pe oun n san ẹgbẹrun lọna aadọta owo dọla fun amugbalẹgbẹẹ rẹ tẹlẹ, Bidemi Rufai lori bo ṣe ko awọn oludasilẹ ileeṣẹ wọle s'ipinlẹ naa.

Abiọdun sọ ọrọ naa lonii, ọjọ Aiku, Sannde ninu atẹjade ti akọwe iroyin gomina, Kunle Ṣomọrin gbe jade, eyi to fi ranṣẹ si BBC Yoruba.

O ni Rufai, ẹni ti wọn fi ẹsun jibiti kan nilẹ Amẹrika ko figba kankan mu ileeṣẹ kankan wọle s'ipinlẹ Ogun laaarin akoko to fi wa pẹlu ijọba oun.

Laipẹ yii ni iwe iroyin ori ayelujara kan gbe iroyin jade wi pe Bidemi Rufai n gba ẹgbẹrun lọna aadọta dọla lọwọ ijọba Ogun lori ileeṣẹ kọọkan to mu wọle lati ilẹ Amẹrika.

Nigba to n sọrọ, Gomina Abiọdun sọ pe iroyin ẹlẹjẹ to jinna si otitọ ọrọ patapata ni iwe iroyin naa jade lọjọ Satide, Abamẹta to kọja.