BBC100 Women: Billie Eilish: Ọmọ ogún ọdun tó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn obìnrin 100 tí BBC fún ní àmi ẹ̀yẹ fún ìgbé ayé ìwúrí

ìṣẹ́jú 57 sẹ́yìn

Billie Eilish ko lọ sile ẹkọ kankan, nitori inu ile ni awọn obi rẹ ti kọ lẹkọọ to yẹ ko lọ kọ nile ẹkọ, toun ti ẹgbọn rẹ ọkunrin, Finneaqs O'Connell.

Lalẹ ọjọ kan lọdun 2015, lasiko to wa ni ọmọ ọdun mẹrinla pere lo fi orin rẹ kan, Ocean Eyes, ti Finneas pinlẹ rẹ sori ikannu Soundcloud, ki olukọ to n kọ ni ijo le lọ sibẹ lati gbọ orin naa.

O ni "Mo wẹyin wo bayii gẹgẹ bii ọmọ ọdun mẹrinla to ni ẹgbọn ọkunrin to jẹ ọmọ ọdun mẹtadinlogun to si n ṣe oniruru ipade pẹlu awọn agbalaba, ko rọrun rara."