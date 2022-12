The9jaboy: Ojú burúkú ni wọ́n fi ń wo ìwé ìrìnnà aláwọ́ ewé Nàìjíríà nílẹ̀ òkèèrè- MCDolly Ogundana

ìṣẹ́jú 32 sẹ́yìn

Ogbeni McDolly Ogundana to jẹ arinrinajo kaakiri agbaye sọ bo ṣe bẹrẹ irinajo naa ati ibi ti ọrọ irinajo rẹ de duro kaakiri agbaye fun BBC Yoruba.

Bakan naa lo tun sọ nipa awọn ipenija to ri ati ipa to fẹ fi lelẹ lẹyin Ajala Travel to jẹ ogbontarigi arinrinajo ni Naijiria.