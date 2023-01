Yunus Abiodun Akintunde tó ń du ipò sẹ́nẹ́tọ̀ ààrin-gùngùn Oyo lábẹ́ àsìá APC ní sọ ohun tó ní lọ́kàn láti ṣe tó bá wọlé

ìṣẹ́jú 56 sẹ́yìn

Oludije labe APC yii, Abiodun Akintunde só pe Tinubu Bola lo to lati figagbaga pẹlu enikeni lati dije dupo aare ni Naijiria lasiko yii pẹlu awon nkan to ni lọkan lati ṣe fun awọn ara ilu ni kete to ba wọle sipo to n dije fun