Son of the prophet: Ọdún mẹ́fà ni mo fi kọ́ṣẹ́ láti máa hùwà / sọ̀rọ̀ bíi Oyedepo- White Olasunkanmi Barry

ìṣẹ́jú 55 sẹ́yìn

Baba mi ninu Oluwa ni David Oyedepo- Son of the Prophet.

O ṣalaye die lara ohun ti oju rẹ ri to ko to ri aanu gba

White ti ọpọ maa n pe ni Son of the Prophet mẹnuba awọn idojukọ to ti ri laye rẹ.