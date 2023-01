Paula Gomez: ìwé Akinwumi Isola ti mo kà ni Germany lo ṣi ojú mi sí àṣà Yoruba púpọ̀

wákàtí kan sẹ́yìn

Omowe Paula Gomez to jẹ ọmọ ilẹ Pọtugii to ti gbe ọpọ orilẹ-ede bii Germany ati France sọ idi to ṣe wa di ara ilu Oyo nipinle Oyo ni Iwo Oorun Guusu Naijiria.