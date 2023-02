Esi ibo Aarẹ ọdun 2023

Lati pegede ninu abala akọkọ, oludije gbọdọ ni ibo to pọju ati ida 25% o le ibo ti wọn di ninu ida meji ninu mẹta awọn ipinlẹ to wa ni Naijiria, to fi mọ ilu Abuja