Goroso Ekiti: N kò kábàámọ̀ pé mo gbọ́ Ekiti, òhun ló gbé mi dé ọ̀dọ̀ gómìnà

ìṣẹ́jú 19 sẹ́yìn

Yoruba ni ọmọ ale lo maa n fi ọwọ osi juwe ile baba rẹ, bẹẹ si ni ọmọ to ba sọ ile nu, o so apo iya kọ.

Idi si ree to fi yẹ ki obi kọọkan ri gẹgẹ bi ojuse oun lati maa kọ awọn ọmọ rẹ ni asa ati ede abinibi wa nitori ọpọ anfaani to wa ninu iru igbesẹ yii.

Lara awọn anfaani to wa ninu sisọ ede abinibi yii si lo sọ ọdọmọkunrin kan, Owolabi Olamilekan, ti ọpọ eeyan mọ si Goroso Ekiti di ilumọọka adẹrinposonu lori ayelujara.

Nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ, Goroso Ekiti gbe osuba fun awọn obi rẹ to kọ ni ede Ekiti, tii se ede abinibi rẹ.

"Bi awọn obi mi ko ba jẹ ki n gbọ ede naa, mo le ma di ilumọọka, ti mo da lonii"

O ni to ba jẹ pe oun ko mọ ede Ekiti sọ ni, o seese ki oun ma di gbajumọ alawada ti oun da lonii.

"Alaye ree lori bi mo se bẹrẹ isẹ alawada lori ayelujara"

Goroso Ekiti ni "Ọpọ eeyan to ri fidio kekere naa lo fẹran rẹ, ti wọn si ni ki ẹni to n se awada ni ede Ekiti naa bọ sita lati maa se e fun araye.

Nigba to n salaye ọpọ anfaani ati ipenija to ti ri ninu sise awada pẹlu ede Ekiti, Goroso ni awada kan ti oun se mu ki oun gba oriyin pupọ.

Nigba to n salaye awọn ipenija to n ri nidi awada sise ni ede Ekiti, Goroso ni ọpọ ololufẹ oun lo maa n fẹ ki oun se awada ni ọfẹ eyi ti ko dara to.