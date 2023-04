Orisabunmi Olasanya: Pásítọ̀ àti Alfa ń wá ṣe òògùn lọ́dọ̀ bàbá mi, ìṣẹ̀ṣe ni kìí ṣe àmúlùmálà

Ninu ẹsin mẹta to wa nilẹ Naijiria, eyiun ẹsin isẹse, Kristiẹni ati Islam, isẹse nikan lo jẹ abalaye nilẹ oruba.

O si jẹ iyalẹnu nla lati ri ọmọge to n se ẹsin yii lai fi pamọ, to n so owo ẹyọ mọ ọwọ ati ẹsẹ lati fihan pe Onifa ni oun.