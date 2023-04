Jaye Kuti: Ẹ dẹ́kun irọ́ pípa, orúkọ ọkọ mi ni àwọn ọmọ mi n jẹ kìí ṣe Ajibola Pasuma

ìṣẹ́jú 14 sẹ́yìn

Durojayeola,, Banjoko, Durosinmi, abegbọ, aja ati bẹẹ bẹẹ lọ ni orukọ abiku ti Obi Jaye Kuti sọ ọ nitori pe o ti waye ni ọpọ igba ki Olodumare to fun un ni oore ọfẹ lati baye pe.

Durojaye Kuti sọ nipa irinajo rẹ lati agbegba sabo Geri ti Obi rẹ bii si nipinle Kano titi to fi de si Mushin nipinle Eko.

Bakan naa lo mẹnuba iṣẹ oojọ to ti ṣe sẹyina ti awon ọja bii iyọ, kerosiini, ogi ati bẹẹ bẹẹ lọ to ti ri gẹgẹ bii ọmọ to lọwọ aje.