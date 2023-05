Africa Eye- Wọ́n dábẹ́ fún Fatmata tán ló kú lọ́jọ́ kejì- Olólùfẹ́ Fatmata

Ololufẹ Fatmata Turay to doloogbe lẹyin to dabẹ salaye ohunt o ṣele ki wọn to dabe fun Fatmata ati leyin ti won dabẹ fun un lẹni ọdun mọkandinlogun.