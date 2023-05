Postpartum Depression Ìrírí ìrẹ̀wẹ̀sí ọkàn lẹ́yìn ìbímọ ló jẹ́ kí n pinnu láti ran àwọn obìnrin míì lọ́wọ́- Opeyemi Lawal

Aisan to n ṣe alaboyun lẹyin ibimọ ni oloyinbo n pe ni ''Postpartum Depression.''

Oṣiṣẹ ilera taa ba sọrọ lori aisan to n koju alaboyun lẹyin ibimọ,arabinrin Opeyemi Lawal yannana awọn ewu to wa nibi aisan yi.

Ninu rẹ lo sọ pe lọpọ igba ti alaboyun ba dakẹ ti ko ba eeyan sọrọ lẹyin to bimọ tabi to n sunkun, o to ki eeyan fura si i.