Tinubu yóò gbà ọ̀pá àṣẹ lónìí: ẹ wo àwọn nǹkan tó ti là kọjá ṣáájú

Lara àwọn ipa rẹ ni agbo oṣelu, ni ṣíṣe agbatẹru bi ẹgbẹ́ oṣelu AD to pada di Action Congress of Nigeria (ACN) ṣe di ọkan ṣoṣo pẹlu ẹgbẹ́ oṣelu All Nigeria Peoples Party (ANPP), Congress for Progressive Change (CPC), àti àwọn díẹ̀ to yapa kúrò nínú ẹgbẹ́ PDP àti All Progressives Grand Alliance (APGA).

Idi ree ti mo se fẹ dije fun ipo aarẹ Naijiria:Ninu alaye rẹ, Tinubu ni oun fẹ pese ọjọ ọla to duro re silẹ fun iran to n bọ, ni oun se fi ara oun silẹ lati dije fun ipo aarẹ.Bakan naa ni asaaju ẹgbẹ APC yii salaye pe Naijiria nilo asaaju rere ni kiakia, ti yoo mu irẹpọ pada saarin awọn ẹya ati ede to wa lorilẹede yii."A ti yan isejọba awa ara wa, a ko si gbọdọ kuna ninu ojuse wa. Mo fẹ dije lati sọ ireti awọn ọmọ Naijiria ninu orilẹede yii dọtun.Bakan naa ni mo tun fẹ ki ọjọ ọla rere to dara wa fawọn ọmọ wa.A ko nii ṣe alaimẹnuba díẹ̀ lara awọn ìdojúkọ ati ipenija ti Tinubu ba pade, ko to o di aarẹ. Kò sí àrídájú ìlú tí Tinubu ti wá, kí ni ọjọ́ orí rẹ̀ àti ìdí ọrọ̀ rẹ̀?Lára àwọn ìpèníjà tí Bola Tinubu tún dojú kọ ni ìbéèrè àti awuyewuye nípa ọ̀pọ̀ nǹkan tí kò hàn sí àwọn ènìyàn nípa Tinubu, pàápàá bíi ìlú abínibí rẹ̀, iye ọjọ́ orí rẹ̀ àti bó ṣe kó ọrọ̀ rẹ̀ jọ.Tinubu náà kò sì fi ìgbà kankan fèsì sí àwọn ìbéèrè yìí rí.Fún ìgbà pípẹ́, ṣáájú ìdìbò àti lẹ́yìn ìdìbò, ní àwọn èèyàn kan ń fi ẹ̀sùn ṣíṣe owó òògùn olóró kan Tinubu.'Ìkùnà ẹgbẹ́ òṣèlú APC' Lára àwọn ìpèníjà tí Tinubu tún dojú kọ ni pé, àwọn ènìyàn kan gbàgbọ́ pé gbogbo àdéhùn tí ẹgbẹ́ òṣèlú APC ṣe fún àwọn ọmọ orílẹ̀ èdè Nàìjíríà ṣaájú ètò idibo ọdún 2015 pàápàá lórí ètò ààbò, ìwà ìbájẹ àti ọrọ̀ ajé ni wọn kò mú ṣẹ. Níwọ̀n ìgbà tí Bola Tinubu sì jẹ́ pàtàkì irinṣẹ́ tó gbé ẹgbẹ́ òṣèlú náà dé ipò, àwọn èèyàn kan ní òun náà ní ẹ̀bi ninu ikuna wọn, tí kò sì tọ́ fún láti di aarẹ Naijiria.Owo Naira tuntunNínú oṣù ni bánkì àgbà Naijiria, CBN, pàárọ̀ awọn owo Naira kan - N1000, N500 àti N200. Gómìnà CBN, Godwin Emefiele, ṣàlàyé pé ìgbésẹ̀ náà jẹ́ dandan láti le fi ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ ajé múlẹ̀, àti láti le dènà bí àwọn olóṣèlú kan ṣe n gbèrò láti ra ìbò. Ọ̀pọ̀ eeyan ti ẹ gbagbọ pe nitori ti Bola Tinubu gan-an ni CBN ṣe gbe igbesẹ naa. Tinubu paapaa fi ẹdun ọkan rẹ han lori eyi. Àtakò láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú APCYorùbá ní tí ikú ilé kò bá pani, tóde o lè pa ni.Àwọn gomina kan, awọn aṣòfin, ati awọn ọmọ ẹgbẹ́ oṣelu APC tako Tinubu nigba to kede erongba rẹ.Koda, awọn kan ti aye n wo gẹ́gẹ́ bíi ọmọ ninu òṣèlú fun Tinubu, àwọn to ti yàn sípò rí nigba tó fi jẹ gómìnà, àti àwọn mii to ti ipasẹ rẹ de ipo oṣelu lo dide ogun si i.Àwọn kan ti ẹ dije lati gba tikẹẹti oludije sipo aarẹ, pẹlu rẹ.Àwọn mii sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ burúkú nípa rẹ̀.Àwọn àtakò yìí mú kí Tinubu sìrègún 'oore' tó ṣe fún púpọ̀ nínú wọn, tó fi mọ́ Ààrẹ Buhari pàápàá. Àsìkò náà ló bí gbajúgbajà ọ̀rọ̀ àṣamọ̀ 'Emi lo kan' tó di ṣajẹ báyìí. Ọ̀rọ̀ ẹ̀sìnBi Bola Ahmed Tinubu ṣe kéde hómìnà ìpínlẹ̀ Borno nígbà kan, Kashim Shettima, gẹ́gẹ́ bí igbákejì rẹ̀, tún fa awuyewuye.Èyí kò sẹ́yìn bó ṣe jẹ́ pé ẹlẹ́sìn Islam ni àwọn méjèèjì.Àwọn èèyàn kan àti àwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ ló pariwo takò ó. Igbàgbó àwọn èèyàn kan ni pé ọ̀nà láti sọ Naijiria di ti ẹ̀sìn islam ni.Bí Bola Ahmed Tinubu ṣe jáwé olúborí nínú ìdìbò ààrẹ tó kọjá, kò dáwọ́ àtakò dúró.Ìlera rẹ̀, àti orísun owó tó ní, ní aago on alátakò rẹ̀ ṣì ń bu ẹnu àtẹ́ lù.Pátákì jùlọ, ẹgbẹ́ alátakò gbòógì méjì, Labour Party àti PDP, tí pé ẹjọ́ takò èsì ìbò tó gbé e wọlé.Àwọn èèyàn kan ti ẹ̀ ṣe ìwọ́de, tí èèyàn bí méjì sí mẹ́ta sì pe ẹjọ́ takò bíbura fún un gẹ́gẹ́ bí ààrẹ tuntun.[04:46, 29/