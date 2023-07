Rachel Oluwole: Ọdún mẹ́fa ni mo wà tí Ìyá mi kú lẹ́yìn ìbímọ ṣùgbọ́n àìní kò jẹ́ kí n rówọ́ kàwé bó ti wù mí

Rachel Oluwole lo jẹ ọdọbinrin ẹni ogun ọdun to pa itiju ti to si lọ kọ iṣẹ awọn to n wa ọkọ nla ti wọn fi n kolẹko idọti ati awọn nkan mii.