High Chiefs promote to Kings in Ibadan: Àwọn ọba mọ́kànlá tó gbadé ní Ibadan ní ọ̀rọ̀ òyè náà kó tó láti relé ẹjọ́

ìṣẹ́jú 16 sẹ́yìn

Ninu ifọrọwerọ pẹlu BBC Yoruba, wọn ni ohun to tọ ni igbesẹ naa jẹ, paapaa bi gomina Seyi Makinde ṣe fọwọ si igbesẹ ọhun.

Ti ẹ ko ba gbagbe, awọn awuyewuye kan ti kọkọ waye, eyii to mu ki awọn eeyan kan, ti Kabiesi Olubadan, iyẹn Ọba Lekan Balogun wa lara wọn, lọ sile ẹjọ ṣaaju asiko yii.

"Ẹni ti ko ba fẹ jọba, ko joko sile rẹ"

Lara awọn ori ade tuntun naa to ba BBC Yoruba sọrọ, Ọba Adebayo Akande, to jẹ ẹkarun un Olubadan sọ pe ọrọ naa ko le to ki awọn kan maa binu tabi gba ile ẹjọ lọ.