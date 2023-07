Ẹ̀yin tí mo bá ṣẹ̀, ẹ foríjìmì - Agbako sọ̀rọ̀ níbi ayẹyẹ ọ̀gọ́rùn-ún ọdún rẹ̀

Ọpọ araalu atawọn oṣere tiata Yoruba lo kopa nibi ayẹyẹ naa to waye niluu Abeokuta l'ọsẹ to kọja.

Nibi ayẹyẹ naa ni Alagba Olumo ti dupẹ lọwọ awọn to ṣe agbatẹru ayẹyẹ naa, to si tun lo anfaani ọhun lati tọrọ aforijin lọwọ gbogbo awọn 'to ba ṣẹ̀'.