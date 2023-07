N kò nílò ọtí tàbí sìgá kí n tó wa ọkọ̀ ńlá Tírélà bí àwọn yòókù- Ademola Taiwo

ìṣẹ́jú 12 sẹ́yìn

Arabinrin Ademola Taiwo Omolade ni oun yatọ si pupọ awọn akẹgbẹ oun ti wọn nilo lati mu ọti tabi siga saaju ki wọn to gbe Tirela soju popona.

Omolade ba ileeṣẹ BBC News sọrọ lori irinajo rẹ sinu isẹ awakọ Tirela, eyi to ti sọ di ilumọka lori ayelujara.

O ni ko ki se pe isẹ awakọ tirela dede wu oun sugbọn irinajo na bẹrẹ nigba to wa lọdọ ẹgbọn oun, ti ọkọ ẹgbọn rẹ to jẹ awa tipa, si gba lati ma mujuto ileeṣẹ tipa to dasilẹ.