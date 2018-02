Àkọlé àwòrán Awọn eniyan ti'n sẹ afiwe sisọnu awọn ọmọ ile ẹko naa pelu bi Boko Haram se jin awọn ọmọ ile ẹko Chibok lọdun 2014

O lẹ ni aadọta ọmọ ile ẹko ti wọn nwa nipinle Yobe lẹyin ikọlu afurasi Boko Haram.

Ijọba ipinle Yobe ti fi idi ọrọ mule fun ile isẹ BBC pe o le ni aadota ọmọ obirin ile ẹko ti wọn nwa lẹyin ikọlu afurasi Boko Haram nilu Dapchi.

Awọn agbebọn yabo ilu naa n'irọlẹ ọjọ aje, wọn si wọ inu ọgba ileewe girama awọn akẹkọbinrin naa. Nigba ti wọn o fi de ibẹ, pupọ ninu awọn akẹkọ ati olukọ ti fẹsẹ fẹ.

Awọn ti iṣẹlẹ naa s'oju wọn, ti wọn si gbọ iro ibọn ati ibugbamu ni, awọn agbebọn naa wọ ilu Dapchi pẹlu ọkọ ti o le ni mejila.

Bi wọn ṣe sunmọ ileewe naa ni pupọ ninu awọn akẹkọ ati olukọ raaye sa wọ inu igbo to wa nitosi, sugbọn titi di ana, aadọrun eeyan ni wọn ko tii ri.

Awọn ara ilu to n gbe ni ẹgbẹ ileewe naa sọ fun BBC pe awọn miiran ti o to ilaji awọn ti wọn di awati ni wọn ri nibi ti wọn fi ara pamọ si lawọn abule to wa nitosi.

Awọn alaṣẹ ijọba ni awọn si n gbiyanju lati ṣawari awọn ọmọbinrin ti o ku.

Àkọlé àwòrán Boko Haram kọlu awọn ile ẹkọ rẹpẹtẹ nipinlẹ Yobe ni ọdun 2014

Ọkan lara awọn olukọ to pade awọn agbebọn naa ni ẹnu ilọrọ ileewe naa ni ounjẹ ni wọn wa wa, ki o to di wipe wọn lọ lẹyin ti wọn ja ileewe naa ati awọn ile itaja kan ninu ilu naa l'ole fun wakati mẹta.

Afiwe iru iṣẹlẹ yi ni ti awọn akẹkọbinrin 276 ti wọn ji gbe ni ileewe kan ni Chibok lọdun 2014, eyi ti o mi gbogbo agbaye ka.

Awọn akẹkọbinrin Chibok ọhun ti o le ni ọgọrun lo ṣi wa ni ahamọ Boko Haram.

