Ọyọ: Alaafin bi ibeji l‘ẹẹmeji lọsẹ kansoso

Ọba Adeyẹmi ti le ni ọgọrin ọdun ko to bi ibeji ni ẹẹmeji laarin ọsẹ kansoso

Ọpọ eeyan si lo nya lẹnu pe Ọba Adeyẹmi to ti le ni ọgọrin ọdun si tun ni agbara lati bi ibeji ati ibẹta lọpọ igba, ti wọn si fẹ mọ asiri agbara Alaafin.

Nigba to nba ileesẹ BBC Yoruba sọrọ, ọmọbinrin Alaafin, Ọmọọbabinrin Olubunmi Labiyi ni inu ounjẹ ti baba oun njẹ ni asiri agbara rẹ wa.

"Eso jijẹ ni asiri agbara baba mi. Alaafin maa njẹ eso bii ọgẹdẹ, to si tun maa njo daada. O loju ọdọ to lee tayọ baba mi to ba dọrọ jijo bata. Bẹẹni baba mi kii jẹun kiri ni ode"