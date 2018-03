'Obinrin jẹ amuludun'

Arabinrin Idiat Adebule to jẹ igbakeji gomina ipinlẹ Eko so wipe amuludun ni obinrin jẹ. Siwaju si, o wipe obinrin jẹ ẹni to le boju to ohun gbogbo.

Iru awọn iroyin ti ẹ le nifẹ si: