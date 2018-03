Àkọlé àwòrán

Isesi oju-ọjọ yi to mu otutu pupọ wa ṣẹlẹ ni nitori "ẹranko kan to wa lati ila oorun" eleyi to gba iwo-oorun Yuroopu l'ọsẹ yii. O jẹ ki yinyin bọ lori awọn oke Atlas ni orilẹede Morocco.