Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Igbokegbodo ọkọ jẹ kan gboogi fun awọn eeyan ipinlẹ Eko

Ijọba ipinlẹ Eko ti sọ wi pe ko si ohun to jọ ọrọ to nlọ kaakiri pe oun ti fi kun owo ti wọn fi n ṣe iwe ọkọ ati nọmba ọkọ.

Atẹjade kan ti kọmisọna f'eto iroyin nipinlẹ Eko, Kẹhinde Bamigbẹtan ni afọmọ ọrọ yii ṣe pataki pẹlu bi awọn araalu ṣe n beere nipa ahesọ naa.

Bamigbẹtan ni ẹnikẹni to ba ni ẹri pe wọn fi kun owo ti wọn fi n ṣe iwe ọkọ ati nọmba ọkọ, ko wa sọ ọ ni gbangba.

Gẹgẹ bii o ṣe sọ, "lootọ, owo fun atunṣe ọna ati awọn ohun amuludun n gaju ara lọ ṣugbọn ijọba ipinlẹ Eko yoo tubọ maa da ẹru yii gbe lati ri wi pe opona dun un rin fun araalu."

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Ọpọ olugbe ilu Eko ni wọn ti n kun lori ọkan o jọkan owo ori ijọba ngba

O ni awọn kọlọransi to fẹ lo anfani ipenija to n waye latara ofin owo ori ile ati ilẹ ti ijọba sẹsẹ gbe jade lo n si araalu lọna.

Kọmisọna feto iroyin ni ipinlẹ Eko ni anfani wa fun awọn araalu lati fi kọlọransi oṣiṣẹ yoowu lajọ to n ṣamojuto irinna ọkọ nipinlẹ Eko, MVAA to ba n beere owo lọwọ wọn jofin nipa fifi iroyin nipa irufẹ oṣiṣẹ bẹẹ to ileeṣẹ igbokegbodo ọkọ leti.

Iru awọn iroyin ti ẹ le nifẹ si: