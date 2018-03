Image copyright @NGRPresident Àkọlé àwòrán Bill Gates ni ọdun mẹtalelaadọta ni ọpọ ọmọ Naijiria nku

Alaga ajọ alaanu Bills and Melinda Gates, Ọgbẹni Bill Gates ti sapejuwe ilana imupadabọsipo ati agbega ọrọ aje tijọba apapọ dawọle gẹgẹ bii eyiti ko ba aini awọn araalu pade.

Bakanaa lo ni ko ba san fun orilẹede Naijiria ju bayi lọ, to ba jẹ pe o dokoowo pupọ lẹka eto ẹkọ ati ilera, dipo kijọba maa dojukọ ipese awọn ohun eelo taa lee fojuri, eyi to nsakoba fun idagbasoke ọmọniyan.

Gates si asọ loju ọrọ yii pẹlu alaga ajọ alaanu Dangote, Alhaji Aliko Dangote, nibi akanse ipade igbimọ awọn eleto aje lorilẹede yii eyi to waye ni gbọngan apejẹ to wa nile ijọba nilu Abuja.

Akori ipade naa, eyiti igbakeji aarẹ Yẹmi Ọsinbajo dari rẹ ni "idokowo ninu agbega ọmọniyan lati se atilẹyin fun afojusun idagbasoke ọrọ aje awọn mẹkunnu"

Awọn gomina mẹrẹẹrindinlogoji to wa lorilẹede yi pẹlu awọn minisita tọrọ aje kan, ati gomina banki apapọ ilẹ wa lo jẹ ọmọ igbimọ naa.

Bill Gates ni, "orilẹede Naijiria jẹ ara awọn orilẹede to lewu julọ lati bimọ lagbaye, nitori ilẹ wa lo nse ipo kẹrin lọwọlọwọ lagbaye, taa ba nsọrọ iku awọn iyalọmọ, to si n lewaju orilẹede Sierra Leone, Central African Republic ati Chad. Koda, ọkan ninu mẹta awọn ọmọde ni Naijiria ni ko ri ounjẹ asara loore jẹ."

Image copyright @NGRpresident Àkọlé àwòrán Bill Gates ati Aliko Dangote rọ Buhari lati dokowo ninu araalu

"Ni awọn orilẹede towo to nwọle fun wọn ti gbe pẹẹli, ọjọ ori ọpọ awọn eeyan ibẹ ki wọn to ku, maa nwọ ọdun marundinlọgọrin, lawọn orilẹede ti owo to nwọle fun wọn ko ti gbewọn to bẹẹ, ọjọ ori ọpọ wọn ki wọn to ku maa nwọ ọdun mejidinlaadọrin sugbọn lorilẹede Naijiria, ọdun mẹtalelaadọta lọpọ ọmọ Naijiria ndagbere faye."

O wa daba pe ipese awọn ohun eelo amayedẹrun gbọdọ maa lọ nifẹgbẹ-kẹgbẹ pẹlu eto idokowo ninu awọn araalu eyiti yoo mu ki ọrọ aje tọjọ.