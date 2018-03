Image copyright Eduozor Henrie Àkọlé àwòrán Eniyan mẹtadinlọgbọn lo padanu ẹmi wọn ninu ijamba ọkọ ofurufu naa to sẹlẹ lọdun 2013

Owo fun ni, ko t'eniyan sugbọn fun ẹbi Deji Falae, to padanu ẹmi re ninu ijamba ọkọ ofurufu ileese Associated Airline lọdun 2013, idẹra die yoo de.

Ọrọ naa ko sẹyin bi Ile ẹjo giga kan nipinle Eko ti se pasẹ pe ki ileese ọkọ ofurufu Associated Airline san owo itanran òjìlérúgba lé mẹfa miliọnu naira fun iyawo re, Ese.

Deji, to je komisọna fọrọ asa ati igbafẹ nigba kan ri nipinle Ondo, padanu ẹmi re nigba ti ọkọ ofurufu to n gbe oku gomina tẹlẹri nipinle Ondo, Olusegun Agagu ja bo ni papakọ ofurufu Murtala Muhammed leko.

Image copyright Facebook/Ese Falae Àkọlé àwòrán Deji ati iyawo Ese nigba to si walaye

Adajọ Hadizat Shagari ni, iyawo Deji ,Ese, fidi ẹjo rẹ mule pẹlu ẹsun to fi kan ileese ọkọ ofurufu Assocaited Airline, to je olujejo akọkọ ati ajo to n risi ọrọ ofurufu lorilẹẹde Naijiria,NCAA.

Adajọ so pe, looto ni ileese naa jebi ẹsun ti wọn fi kan wọn, ki wọn si lọ san owo itanran fun Ese ati awọn ọmọ rẹ.