Image copyright TAJUDEEN Adesola Àkọlé àwòrán Wọn ti gbe awọn to farapa lo si ile iwosan

Ijamba ọkọ kan la gbọ wi pe o sẹlẹ ni ibudo iwọkọ Ilasamaja loju ọna marose Apapa-Oshodi.

Agbọ pe ọpọ eniyan farapa ninu isele naa, ti awọn kan si so wi pe eniyan meji padanu emi wọn.

BBC Yoruba kan si agbẹnuso Ileeṣẹ to n risi iṣẹlẹ pajawiri ni ipinlẹ Eko, Adebayo Kehinde (Lasema) to si fi idi isẹle naa mulẹ.

Image copyright Tajudeen Adebanjo Àkọlé àwòrán Ara adugbo ati awọn arinrinajo pejọ nibi isẹlẹ naa

Sugbọn ko lati so pato iye eniyan to farapa tabi to ku ninu isẹlẹ naa.

Ni kete ti ọwọ wa ba tẹ ẹkunrẹrẹ iroyin nipa isẹlẹ naa, ni a o fi to yin leti.