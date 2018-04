Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Ọ̀pọ̀ ènìyàn ló màa lo òògùn apakòkòrò fún ẹ̀fọn, aáyán àti ìdun

Láì pẹ́ yìí ní ìròyìn gbòde nípa ọmọ mẹ́ta láti inú ìyá kan náà tó gbémì mì nítorí òògùn apakòkòrò tí wọn fà símú.

A gbọ́ pe awon òbí wọn ní wọn fin òògún náà silẹ, lati fi pa kòkòrò ẹ̀fọn ninu ile wọn.

Awon ìbejì to jẹ obinrin, ti wọn jẹ ọmọ oṣù mẹ́sàn àti ẹgbọn wọn, to jẹ ọmọ ọdún méjì, pàdánù ẹmí wọn ní ilé ìwòsan ologun to wa ni ìlú Accra, ní orílẹ-èdè Ghana ni kété ti wọn gbé wọn dé ibè.

Ìròyìn ta gbọ ni pe, Iya wọn fin ogún oloro náà silẹ̀, lati dẹkùn bi ááyán ṣe n daamu wọn.

Níwọ̀n ìgbà tí kò sí ibi tí ìṣe kò sí, ọ̀pọ̀ ènìyàn ló máa ń lo òògùn apakòkòrò ní órílẹ̀-èdè Nàìjíríà bákán náà, èyí ló mú kí BBC Yorùbá ṣe ìwádìí àwọn ewu tí àwọn ènìyàn ti bá pàdé nínú lílo òògùn apakòkòrò.

Dókítà Yemisi Adeyeye ní ọ̀pọ̀ ènìyàn ló màa lo òògùn apakòkòrò fún ẹ̀fọn, aáyán àti ìdun, sùgbọn kàkà kó jẹ́ ohun ààbò, ìpalára ni ó jẹ́ fún elòmíràn.

Ó wá gba àwọn ènìyàn ní ìmọ̀ràn pé, ó ṣe pàtàkì láti yẹ agolo òògùn apakòkòrò wò, kí a sì tèlé ìlànà tó yẹ kí a tó lòó