Image copyright olasunkanmi Ogunmoko Àkọlé àwòrán Àwọn agbófinró pọ̀ ni Ado Ekiti láti rii pé ìdìbò toni kógojá

Àyẹ̀wò orúkọ ń lọ lọ́wọ́ ni Damlek Event Centre ni Ado Ekiti to jẹ olú ìlú ipinlẹ Ekiti

Àwọn oludibo ti n dé si Damlek Event Centre, to wa ni òpópónà Afao, nibi ti wọn yoo ti dibo yan ẹni tó wù wọn gẹ́gẹ́ bii oludije fun ipò gomina ipinlẹ Ekiti labẹ asia ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Party (APC).

Image copyright Olasunkanmi Ogunmuko Àkọlé àwòrán Awon oludibo n tò fún àyẹ̀wò

Gomina ipinle Nassarawa, Al Makura, ni alaga igbimọ to ń ṣeto ìdìbò náà, eyi to daru lọsẹ to kọja.

Image copyright Olasunkanmi Ogunmuko Àkọlé àwòrán Gbongan Damlek Event Center ni Ado Ekiti ti idibo APC ti n waye

Ati oludije ati oludibo ni àwọn agbofinro n farabalẹ yẹ ara wọn ati apamọwọ wọn wò ki wọn to wọle.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Image copyright Olasunkanmi Ogunmuko Àkọlé àwòrán Awọn olukopa ti gbaradi fún idibo

Ọpọ̀ àwọn olùdije ti wa ni ibùdó ìdìbò bayii