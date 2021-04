Prince Phillip Àkọ́bí Ọbabìnrin Elizabeth, Àrẹ̀mọ Charles jáde láyé

wákàtí kan sẹ́yìn

Ọmọ Ọba Charles fi gbogbo ìgbé ayé rẹ̀ gbaradi fun ipo ọba sùgbọ́n kò gorí ìtẹ́ rárá.

O jẹ ẹda kan to ni awọn abuda to le, ti awọn ojuse to tọ sii, eyi ti iya rẹ ti fi apẹrẹ rẹ lelẹ, bẹẹ si ni iyemeji maa n ba a lori boya yoo lee se awọn ojuse yii bo se yẹ eyi ti ayanmọ gbe lee lọwọ.

O maa n safihan irẹwẹsi ọkan nigba-kuugba ti wọn ba fi ọwọ rọ awọn ero rẹ danu tabi to fura pe wọn n fi ọwọ yẹpẹrẹ mu ọrọ oun, lọpọ igba si ni wọn maa n se ariwisi si i pe o lo ipo ọla rẹ lati da si awọn agbọn kan, eyiti ti awọn alatako rẹ gba pe ko kan an tabi ni ohun-kohun se pẹlu rẹ.

Sugbọn o jẹ ẹni ti o ni ifura, to si maa n fi ifẹ han, ẹni to ni itara nipa isẹ aanu ati awọn ọrọ to ba kan awujọ ati ayika.

Ọjọ́ kẹrinla osu kọkanla ọdun 1948 ni wọn bi Charles Philip Arthur George, nigba to ku ọdun marun-un ki wọn fi iya rẹ́ jẹ Ọbabinrin. Gẹgẹ bo se tọ si Ọmọọba-binrin to fẹran ẹsin gigun, ayajọ ọjọ idije ẹsin gigun ni ilu Derby ti wọn n pe ni Derby Day, ni wọn kede pe o loyun Ọmọọba Charles.

Oríṣun àwòrán, PA Àkọlé àwòrán, Ọmọọba Charles ni ọjọ ibi ọdun kẹta rẹ pẹlu baba iya rẹ, George kẹfa, aburo rẹ obinrin, Ọmọọbabinrin Anne ati iya iya rẹ, Ayaba Elizabeth ni ọdun 1951

Ọmọ ọdun kan pere lo wa nigba to kọkọ ni ọkan lara ọpọ iriri yiya kuro lọdọ awọn obi rẹ, eyiun nigba ti iya rẹ fo lọ si orilẹede Malta lati dara pọ mọ Ọmọọba Phillip, ẹni to si n sisẹ ologun oju omi nigba naa.

Charles kekere ni wọn fi si abẹ itọju awọn osisẹ to n setọju ọmọde. Koda, nigba ti Ọmọọbabinrin Elizabeth pada de lẹyin ọsẹ marun-un to ti rin irin ajo, n se lo tun lo ọjọ mẹrin miiran lati se awọn isẹ kan loju iwe ati ọjọ kan nibi idije ẹsin gigun, ko to di pe o lọ dara pọ mọ ọmọdekunrin ọmọ osu mẹtala to fi silẹ.

Taa ba sọ tootọ, isẹlẹ yii lo se afihan iriri Ọmọọbabinrin Elizabeth nigba to wa ni ewe lasiko ti awọn obi rẹ, eyiun Ọlọla Duke ti York ati aya rẹ, gbera lọ fun abẹwo ọlọjọ gbọọrọ si orilẹede Australia ati New Zealand lọdun 1927, lẹyin osu diẹ ti wọn bi Elizabeth saye.

Bi iya rẹ se gun ori itẹ ni ọdun 1952 mu ki Charles di Arole, loju ẹsẹ naa si lo ti gba oye Ọlọla Duke ti Cornwall ati Ọlọla Duke ti Rothesay, oye Earl ti ilu Carrick, Baron ti Renfrew, Lord ti ilu Isles, Ọmọọba ati Ojisẹ nla ti ilẹ Scotland.

Nigba to wa ni ọmọ ọdun marun-un si ọdun mẹjọ, awọn eto ati isẹlẹ idile Ọba ti mọọ lara, Olutọju ọmọde ti wọn gba fun-un lo kọ Charles ni imọ ẹkọ ninu ile, sugbọn Ọbabinrin, pẹlu atilẹyin ọkọ rẹ, pinnu pe o gbọdọ ni imọ ẹkọ bo se yẹ.

Ajalu

Bi o ti tọ, wọn gba a wọle si ile iwe alakọbẹrẹ Hill House eyi ti o kalẹ si Knightsbridge, oun si ni iran Ọba akọkọ ti yoo lọ si ile iwe naa.

Lẹyin eyi, o lọ si ile iwe ti Baba rẹ lọ ni Cheam o si n gbe ninu ile iwe naa gẹgẹ bii bọ́dà. O korira iriri rẹ nibẹ, o si saarẹ ile lọpọlọpọ.

Nigba to wa ni Cheam, wọn fi oye Arẹmọ Wales da Charles ọmọ ọdun mẹsan nni lọla bi o tilẹ jẹ wipe idalọla ti tẹlẹ ko le lo ọdun mọkanla mii.

Oríṣun àwòrán, Getty Images Àkọlé àwòrán, O n lọra lọ sile iwe, Gordonstoun lọdun 1962

Bi o tilẹ jẹ pe akoko ti o lo ni Cheam kii se eyi to mu 'nu rẹ dun, o tun tọ ipasẹ Arẹmọ Phillip, wọn si ran an lọ si ile iwe Gordonstoun ni awọn ibi giga Scotland, ipimmu yii ni Charles pada sọ wi pe ajalu nla ni.

Gẹgẹ bi onitiju ọmọ to si ni imọlara nkan, o korira bi wọn se maa n ni ko wẹ omi tutu o si fẹran lati maa wa ninu ile lọpọlọpọ igba, o wa di pe awọn to le ja ju u lọ sọ arole di ẹni ti wọn n fiya jẹ.

O kọ iwe kan ransẹ sile wi pe "alaidaa ni awọn to wa ninu yara mi nile iwe. Gbogbo asalẹ ni wọn maa n fi ju bata ba mi tabi fi irọri lu mi. Alẹ ana buru, o buru gan to sun mi kan ogiri to bẹẹ ti o da bii ki n wa sile".

Ọkan lara awọn olukọ rẹ pada sọ ọ kedere wi pe oun ko mọ idi ti wọn fi mu Charles lọ si ile iwe naa.

O tun pe leke sii

Ni ọdun 1966, Charles lo saa ikawe meji ni Timbertop ni orilẹede Australia, to jẹ ibi kan to jina gan si ile iwe Girama Geelong ni Victoria.

Lakoko naa, o rin irin ajo lọ si Papua ni New Guinea nibi to ti ri awọn isẹ ọna ti ibilẹ kan o si fi ijẹlọkan rẹ han nipa pe wọn n jẹ ki awọn asa isẹmbaye parun. Eyi wu u yoo si pada se isẹ lori ẹ lọjọ iwaju.

Nigba ti yoo fi kuro ni Gordonstoun, o pa ilana bo ti maa n ri ni iran wọn ti nipa lilọ si ile iwe giga Fasiti dipo ki o lọ taara sinu isẹ ologun.

Oríṣun àwòrán, Rex Features Àkọlé àwòrán, Charles ati Camilla lọdun 1975

Bi o tilẹ jẹ pe o gba awọn maaki to wa ni idameji mim'oke tabi isalẹ, wọn gba a si ile iwe Girama Trinity ni Cambridge nibi to ti kẹkọọ imọ nipa itan, kiko nkan isẹmbaye pamọ ati imọ nipa ẹda. Oun lo jẹ arole akọkọ ti yoo kawe gboye jade ni Fasiti.

Ni osu keje ọdun 1969, wọn fi oye Arẹmọ ti Wales da Charles lọla nibi ayẹyẹ kan to waye ni Caernarfon Castle nibi to ti sọrọ ni ede ilẹ Wales ati Gẹẹsi papọ.

Nigba to se tan ni Cambridge, Charles tẹle asa iran wọn, o lọ sinu isẹ ologun. O kọsẹmọsẹ gẹgẹ bii awakọ ofurufu ni RAF Cranwell, ko to lọ si ile ẹkọ isẹ ologun oju omi ni Dartmouth.

Ikọsẹmọsẹ Charles

Lẹyin to sisẹ kaakiri, to si ti di akọsẹmọsẹ awakọ ofurufu, Charles di adari minehunter HMS Broniggton fun igba to kẹyin ninu isẹ oju omi fun iran Ọba.

Bii ti Baba nla rẹ William kẹrin, tóun naa dari ọkọ oju omi ti iran Ọba nigba to n duro lati gori oye, Ọgagun oju omi naa rii daju pe, o ni igbakeji to kọsẹmọsẹ ko ma baa si ewu.

Nigba to di ẹni ọdun mejidinlọgbọn, o wa to akoko lati wa se ohun meji to se koko ninu aye awọn arole eyiun, ojuse rẹ bii Arole ati gbigbe iyawo.

Oríṣun àwòrán, PA Àkọlé àwòrán, Isẹ akọkọ Ọmọọba Charles nileesẹ ologun HMS Bronington, lọdun 1976

Ni tirẹ, Charles ti jẹki ifẹ rẹ lati di gomina apapọ di mimọ, o jẹ ipo ti yoo wulo fun-un gẹgẹ bii ẹni to n kọsẹ nitori ipo rẹ lọjọ waju gẹgẹ bi Ọba.

Ẹwẹ, Awuye-wuye to rọ mọ bi Gomina apapọ, Ọlọla John kerr, se fẹ gba isẹ lọwọ Olootu ijọba ilẹ Australia nigba naa, Gough Whitlam, lọdun 1975, mu ki ifẹ tawọn eeyan ni si ẹgbẹ Republican tubọ lọ soke sii ni orilẹede Australia, eyi to mu ki wọn wọgile aba naa.

Ifẹ to jinlẹ

Dipo eyi, Ọmọọba bẹrẹ si se agbekalẹ ojuse kan fun ara rẹ pẹlu ifilọlẹ ajọ alaanu to da silẹ, ajọ yii lo wa lati pese iranlọwọ, ko si tun se iwuri fawọn ọdọ ti wọn jẹ atapata dide tabi ti idile wọn ko ri jajẹ to.

Lẹyin naa lo wa dari ọpọ ẹgbẹ alaanu eyi to parapọ sabẹ aburada ajọ kan soso ti wọn pe ni Oju aanu Ọmọọba, "The Prince's Charities". Ajọ yii maa n dari ọpọ isẹlẹ to le koko bii didaabo bo isẹ ọna lorilẹede Afganistan ati sise agbelarugẹ igbe aye ilera pipe laarin awọn eeyan.

Oríṣun àwòrán, PA Àkọlé àwòrán, O se igbeyawo pẹlu Lady Diana Spencer lọdun 1981 - Igbeyawo to ya awọn eeyan orilẹede naa lẹnu, to si dun mọ wọn ninu.

Gẹgẹ bii Arẹmọ Ọba ti ade tọ si, igbe aye Charles ati ọrọ ifẹ jẹ eyi to n pe akiyesi awọn eeyan lati majesin, ka ma sẹsẹ sọ tawọn oju ewe iwe iroyin.

Oniruuru awọn obinrin to ti balaaga ni wọn mọ wọn mọ Charles, to fi mọ Ọmọọbabirin Ọlọla Duke ti Wellington, Lady Jane Wellesley, Osere sinima kan, Susan George ati Lady Sarah Spencer, tii se ẹgbọn iyawo rẹ, Diana.

A gbọ pe ẹgbọn baba rẹ, Ọlọla Mountbatten lo tọ Charles sọna nidi yiyan aya afẹsọna rẹ, ẹni to ni iriri pupọ ninu iru awọn ọrọ bayii, koda, oun kan lo seto ipade laarin Ọmọọbabinrin Elizabeth ati ọkọ rẹ, Ọmọọba Phillip Mountbatten lọdun 1939.

Lasiko ti ayajọ ọjọ ibi ọgbọn ọdun Charles n sun mọle, ahesọ ọrọ kan n ja rain-rain lawọn oju ewe iwe iroyin pe, o seese ko fẹ Ọmọọbabinrin Marie Astrid ti ilu Luxembourg, ẹni ti ko ni anfaani rara, taa ba n sọrọ ilana gigun ori itẹ.

Aini itẹlọrun

Amọ awọn osisẹ aafin, ninu ikede kan, sọ pe ahesọ ọrọ lasan ni.

Koda, lotitọ, o ti yo ifẹ pẹlu ẹnikan ti wọn n pe ni Camilla Shand ni ọpọlọpọ ọdun sẹyin si akoko yii, amọ ni akoko naa, o lero pe ọjọ ori oun si kere si ki oun tete se igbeyawo lọ, idi si ree ti Camilla se lọ se igbeyawo pẹlu ọrẹkunrin rẹ tẹlẹ, Andrew Parker-Bowles.

Ọdun 1977 ni Charles kọkọ foju kan Lady Diana Spencer, tii se ọmọ ọdun mẹrindinlogun nigba naa, lasiko to wa se abẹwo si ẹgbọn rẹ obinrin, Sarah ni ilu Althorp, tii se ilu abinibi awọn idile Spencer, Bi o tilẹ jẹ pe o si to ọdun mẹta lẹyin igba naa, ko too maa fi ifẹ rẹ sọkan.

Oríṣun àwòrán, PA Àkọlé àwòrán, Awọn ọmọkunrin meji ti wọn bi le ara wọn gan kuna lati pin tọkọ-taya naa niya.

Oju awọn akọroyin ko kuro lara ibasepọ tọkọ-taya naa, ti wọn si n lọ soke-sodo lati tẹ ifẹ awọn araalu, to n poungbẹ lati mọ nipa tọkọ-taya naa lọrun, ti wọn si n bun wọn gbọ nipa eyikeyi iroyin ti wọn ba ni nipa igbeyawo Ọmọọba ati iyawo rẹ, paapa nipa Ọmọọbabinrin Diana, ẹni to n di irawọ nla laarin awọn ileesẹ iroyin.

Lẹyin ọpọlpọ osu ti ahesọ ọrọ ti n ja rain-rain nilẹ, ohun to dabi ikede pe wọn n fẹ ara wọn sọna waye lọdun 1981, sugbọn ni bayii, ilakaka ti n wa nigboro.

Lasiko ifọrọwerọ ori tẹlifisan kan pẹlu awọn afẹsọna naa, wọn bi Ọmọọba Charles boya o ti wọnu ifẹ lọ. Ohun to fọ pe "Ohunkohun ti ‘mo wọnu ifẹ lọ’ ba tumọ si" jẹ esi to wa lati ẹnu ẹni ti ara rẹ ko ya gaga lori igbeyawo naa.

O han gbangba pe, awọn afẹsọna mejeeji naa ko ba ara wọn mu, sugbọn ọrọ biba ara mu, tabi nifẹ ara ẹni, kii saba jẹyọ tabi se koko, ninu ọrọ igbeyawo awọn Ọlọla.

Iyapa

Gẹgẹ bii Onpitan kan, Ben Pimlott, se sọ ninu iwe itan igbesi aye Ọbabinrin to kọ, idapọ naa jẹ " igbeyawo itẹlọrun eyi ti wọn da'sọ bo loju fun gbogbo eeyan, to fi mọ awọn tọkọ-taya naa gan-gan, pe wọn bara mu ninu ifẹ".

Amọ sa, igbeyawo to waye ni ile ijọsin Paul mimọ ni ọjọ ologo kan lasiko ooru ni osu keje ọdun 1981, mu inu gbogbo eeyan to wa lorilẹede naa dun, eyi ti ọpọ eeyan lagbaye wo ni ori mohun-maworan.

Bi o tilẹ jẹ pe ọmọ meji de sinu igbeyawo naa, Ọmọọba William lọdun 1982 ati aburo rẹ, Ọmọọba Charles lọdun 1984, sibẹ, ko pẹ ko jinna ti igbeyawo ọhun fi wọ wahala.

Oríṣun àwòrán, Getty Images Àkọlé àwòrán, O sisẹ kara lati mu agbega ba ibasepọ laarin ẹsin Islam ati awọn orilẹede to wa lẹkun iwọ oorun agbaye, o si se ipade pọ pẹlu Sultan tilu Sokoto ni orilẹede Naijiria lọdun 2009

Nigba ti Ọmọọba Harry yoo fi bẹrẹ ileẹkọ jẹle-o-sinmi, Igbe aye ọtọọtọ to n peleke sii, ti tọkọ-taya naa n gbe ko pamọ mọ rara, ti Charles si kọ iwe kan si ọrẹ rẹ, ninu eyi to ti n beere pe " Bawo ni mo se see, ti mo fi sina?"

Boya ko baa lee mu ọkan rẹ kuro ninu ọrọ wahala igbeyawo rẹ, Charles bẹrẹ si ni sọ ero ọkan rẹ lori awọn isẹlẹ to ba mu awuye-wuye lọwọ, paapa awọn eyi to ri gẹgẹ bii ohun to lee ba ilana aworan ile kikọ lode iwoyi jẹ.

Ninu ọrọ apilẹkọ rẹ lọdun 1984 si ajọ awọn ayaworan ile nilẹ Gẹẹsi, o sapejuwe amugbooro ibudo ayẹwo nilẹ naa, ti wọn n gbero gẹgẹ bii '"eewo adojuti ni iwaju ori ọrẹ ọlọjọ pipẹ ẹni."

O so ewe agbejẹ mọwọ

Ede to pe yii ni awọn ayaworan ile fapa janu le lori sugbọn ko tori eyi dẹkun sisọ ero rẹ pe, awọn ile atijọ lo yẹ ka daabo bo, kawọn alaato ilu si maa fi awọn awujọ sọkan nigba ti wọn ba n se agbekalẹ isọdọtun awọn eto wọn.

Afojusun rẹ yii lo pada mu aseyori nla jade ni idi idagbasoke Poundbury, abule kan to ni ọpọ awọn ile atijọ ninu ni ori ilẹ Duchy ni agbegbe Cornwall ni iwaju ilu Dorchester.

Bakan naa lo tun sọrọ lori awọn ọrọ mii to se koko, to si n se atilẹyin fun eto ọgbin lai lo oogun igbalode ati lilo egboogi ibilẹ fun iwosan. O si n tako irugbin igbalode. Nigba mii, awọn ọrọ rẹ yii maa n bi ọpọ ijọba ninu, sugbọn ko titori rẹ dakẹ.

Oríṣun àwòrán, PA Àkọlé àwòrán, Ile Poundbury jẹ anfani fun un lati safihan iru aworan ile to fẹran

Awọn minisita ba kuku gba lati maa gba lẹta gbọọrọ latọdọ Arẹmọ Wales, to sare ti ọwọ ara rẹ kọ lori ọpọlọpọ akori to n mu ki ilodi si waye lori pe, o n da si ohun ti ko kan an ninu oselu.

Ifẹ ti Arẹmọ ni si ọrọ ẹsin lo mu ko sọrọ nipa ara rẹ gẹgẹ bi ajaf'ẹsin lootọ lọjọ iwaju dipo fifi ori ahọn lasan sọ ọ. O sisẹ karakara lati mu ki irẹpọ gboro sii laarin ẹsin Islam ati awọn alawọ funfun lati ọjọ pipẹ saaju ko to di pe isẹlẹ ọjọ kọkanla osu kẹẹsan ọdun 2001 foju sun iyapa laarin wọn.

Sugbọn gbogbo isoro to yi igbeyawo rẹ ka ti fẹ foju hande pada. Ni ọdun 1992, Akọroyin Andrew Morton tẹ iwe kan jade, ti akori rẹ jẹ Diana, Itan Igbesi Aye Mi - akọsilẹ, eyi da bi ẹni pe Ọmọọbabinrin Diana fun un lẹtọ lati kọ ọ.

Iwe naa tẹpẹlẹ mọ awọn laasigbo to wa ninu igbeyawo iran Ọba, o se alaye itan aye Ọmọọbabinrin Diana, titi di gbogbo igba ti ko ni idunnu mọ, o si fihan pe Charles ti tun ko ina mọ ibasepọ rẹ pẹlu Camilla Parker-Bowels.

Iku ojiji

Nigba to ya lọdun kan naa, ni gbogbo akọsilẹ ibara ẹni sọrọ timọ-timọ laarin Diana ati ololufẹ rẹ, James Gilbey, ati laarin Charles pẹlu Camilla jade lori iroyin. Ni osu kejila ọdun 1992, Olootu John Major kede wi pe tọkọtaya naa ti tuka wọọrọwọ.

Bi ko ba tilẹ si ohunkohun, iyapa rẹ pẹlu Diana mu nkan buru sii fun Charles, to si faa ki ọpọlọpọ araalu kaanu rẹ bẹẹ, se ni itahun sira laarin awọn alatilẹyin awọn mejeeji n ba ile ọla jẹ.

Ninu ifọrọwanilẹnuwo lori ẹrọ amohunmaworan pẹlu Jonathan Dimbley ni ọdun 1994, Charles gba pe oun se agbere pẹlu Camilla, sugbọn o duro lori pe, lẹyin ti igbeyawo oun ti doju bolẹ kọja agbende ni.

Ifọrọwanilẹnuwo Diana pẹlu Martin Bashir lori eto panorama ti ile isẹ BBC se, ninu eyi to ti sọ wi pe "awa mẹta la wa ninu igbeyawo naa", ni awọn ara ile Ọba gẹgẹ bi eyi ti wọn ri di mu. Charles kọ iwe aba lati kọ iyawo rẹ silẹ ni osu keje ọdun 1996 pẹlu alaye awọn aawọ ti ko lojutu laarin oun ati Diana.

Oríṣun àwòrán, PA Àkọlé àwòrán, Iku Diana mu u sun mọ awọn ọmọkunrin rẹ sii

Lẹyin iku Diana ninu ijamba ọkọ ni Paris lọdun 1997 ni Charles ti gbakoso. O tako awọn kan to sọ wi pe, iyawo rẹ tẹlẹ kii se iran Ọba mọ, o tẹ'kọ ofurufu leti lọ si Paris pẹlu awọn aburo Diana obinrin, lati gbe oku rẹ wale.

O tun kọ jalẹ wi pe, gẹgẹ bi iya Ọba lọla, ki wọn se isinku ọlọla fun un.

Wọn fi ẹsun kan an pe, ko lagbaja paapaa lati da si nkan ni kia-kia, Charles mọ wi pe, o yẹ ki idile Ọba ba awọn ara ilu sọrọ lori ohun to n lọ. Iku Diana jẹ ko awọn eniyan rẹ, gẹgẹ bi ko ti se ri tẹlẹ, ati lati da abo bo ẹni ọtun to ti yipada si.

O fẹrẹẹ́ jẹ pe nigba kan naa. Lakoko irinajo kan si orilẹede South Africa pẹlu ọmọ rẹ ọkunrin, Harry, ni nkan bi ọsẹ diẹ lẹyin iku Diana, ni ọkan rẹ tun balẹ.

Ko sẹlẹ ri

Nigba ti Charles yoo fi se ayẹyẹ aadọta ọdun ni osu kọkanla ọdun 1998, o ti di ẹda titun. Nibi eto wẹjẹ-wẹmu kan ni Buckingham Palace, awọn araalu ri fin lara ibasepọ gidi to wa laarin Ọbabinrin ati ọmọkunrin rẹ agba.

Bi o tilẹ jẹ wi pe o ti jẹ ko di mimọ pe, ibasepọ oun pẹlu Cammilla Parker-Bowels ko ni iduna-dura kankan ninu, Charles ko jade pẹlu rẹ ni gbangba titi di osu kinni ọdun 1999, nigba ti awọn oni foto papa ri aworan wọn ya, eyi ti wọn ti n wa kaakiri fun ọjọ pipẹ.

Pẹlu bi o se jẹ wipe, o sẹsẹ foju kan Camilla ni ilana to tọ ni Highgrove ni osu kẹfa ọdun 2000, inu Ọbabinrin ko fi bẹẹ dun si i, Charles si maa n saba da wa ni, nibi awọn ayẹyẹ mọlẹbi wọn, paapa gẹgẹ bo se se nibi igbeyawo Edward, aburo rẹ ọkunrin.

Oríṣun àwòrán, PA Àkọlé àwòrán, Wọn pada di alarede ni ọdun 2005

Pataki ju lọ, idunnu Charles wa di ohun to se koko ju isoro ofin to lodi si ko fẹ obinrin ti o ti kọ ọkọ kan silẹ tẹlẹ. Nigba to fi di ọdun 2005, ohun ti wọn ti ro pe ko le sẹlẹ wa di ohun, nigba ti awọn lọkọ-laya naa kede faraye pe, awọn n ba ara awọn dọrẹ.

Ile ijọsin ti ilẹ Gẹẹsi kọ lati so ẹni to yẹ ko jẹ Gomina agba wọn pọ mọ iyawo rẹ, nitori naa, Charles ati Camilla lọ se igbeyawo dandan ni ọna alagbada, ni kootu kan ni Windsor Guildhall. Ọbabinrin ati Duke ti Edinburgh ko lọ sibi igbeyawo naa.

Charles di ẹni akọkọ ni idile Ọba ti yoo segbeyawo ni ọna alagbada.

Ijọba ni awọn ko da aba pe, igbeyawo naa ko bófin mu labẹ abala ofin ọdun 1863 eleyii to fi han wi pe, ofin mii ti g'ori ofin t'ilẹ.

Ifarajin

Ọbabinrin tilẹ lọ fun isin ibukun ti wọn se, lẹyin igbeyawo wọn nibi ti wọn ti fi ofin mu tọkọ-taya naa lati ronupiwada ni idi ẹsẹ agbere wọn.

"A gba ẹsẹ ati aburu wa, a si kẹdun tọkan-tọkan nipa gbogbo ẹsẹ igba de igba wa lọrọ, lero, ati ni ise, lodi si Ọlọrun ọlọla julọ, mimu ọ binu ati inunibini si awa ara wa."

Camilla ni iyawo ti Charles ti nifẹ si lati fẹ sile fun ọjọ pipẹ, to si tun nilo. Ni igba akọkọ ti wọn jọ foju han faraye ni gbangba, o gbiyanju lati mase safihan igberaga gẹgẹ bi iran Ọba.

Àkọlé àwòrán, Ọmọọba Charles lọdun 2008

Charles, Ọmọọba ti Wales jẹ ẹni ti a bi lati jẹ Ọba lakoko ti ihuwasi awọn araalu si idile Ọba n yipada.

Bi o se mu ọrọ ọmọbinrin ọlọjọ ori amugba lẹgbẹ ọdọ ti o fi se aya akọkọ ati ifarajin rẹ ọlọjọ pipẹ si obinrin to pada di iyawo rẹ keji, din iwa ifọkansin ọpọlọpọ eeyan to ti idile oye wa ku.

Nitori gbogbo eleyii, o jẹ ọkunrin to ti pinnu lati mu ayipada ba ọpọlọpọ ẹya ati igbe aye orilẹede rẹ.