Eto idibo abẹnu lati yan awọn olori ẹgbẹ oṣelu APC kaakiri ipinlẹ waye lọjọ aiku ṣugbọn abajade iroyin latawọn ipinlẹ kọọkan n fihan pe ẹnu awọn oloṣelu lagbo APC ko ko lori idibo naa.

Awọn iroyin to tẹ BBC Yoruba lọwọ fihan pe eto idibo kọlọmu da ọmu iya rẹ gbe waye kaakiri awọn ẹka ẹgbẹ oṣelu APC lawọn ipinlẹ.

Iroyin fi idi rẹ mulẹ pe awọn eekan oloṣelu lẹgbẹ oṣelu naa kaakiri awọn ipinlẹ ni wọn pin eto idibo naa mọ ara wọn lọwọ pẹlu bi koowa wọn ṣe n paagbo eto idibo lọtọọtọ lọna ati lee gba iṣakoso ẹgbẹ oṣelu ọhun.

Ni ipinlẹ Kwara, eto idibo abẹnu ọtọọtọ ni aarẹ ile aṣofin agba, Sẹnetọ Buksla Saraki ati minisita feto iroyin, Lai Mohammed ti kopa.

Igun ti Bukọla Saraki ṣe eto idibo abẹnu tiwọn ni iwaju ileeijoba ipinlẹ naa nigbati igun to fara ti Lai Mohammed ni tirẹ ṣe ti wọn ni ile itura kan nilu Ilọrin.

Amọṣa ibi eto idibo ti igun to fara mọ Saraki ni akọwe apapọ fun ẹgbẹ oṣelu APC, Bolaji Abdullahi, Shaaba Lafiaji atawọn aṣofin ipinlẹ naa ba dowo pọ.

Bakan naa lọmọ ṣori ni ipinlẹ Ọyọ nibi ti igun to fara mọ gomina Abiọla Ajimọbi ati igun to duro ti ẹbi gomina ana ni ipinlẹ naa, Lam Adeṣina ti ṣe eto idibo lati yan awọn adari ẹgbẹ oṣelu naa lọtọọtọ.

Igun mejeeji yii ti n gbena koju ara wọn fun igba pipẹ lori spọlọpọ ohun to n lọ laarin ẹgbẹ oṣelu naa.

Pataki julọ laarin afihan ipinya aarin wọn ni bi awọn mejeeji ṣe gba ọna ọtọọtọ lori ọrọ idibo kansu nipinlẹ naa laipẹ yii.

Ọrọ ko yatọ ni ipinlẹ Eko nibiti iroyin ti fidi rẹ mulẹ pe bi igun to faramọ agba ẹgbẹ oṣelu naa, oloye Bọla Tinubu ṣe gbe igbimọ ẹgbẹ ti wọn kalẹ naa ni igun ẹgbẹ naa to farati awọn eekan ẹgbẹ oṣelu APC nipinlẹ Eko bii minisita fun akanṣe iṣẹ to tun jẹ gomina ana, pẹlu ṣe tiwọn ni ile itura to lorukọ kan nilu Eko.

ọrọ tilẹ ba ara ọts yọ nipinlẹ Ondo nibiti awọn janduku kan ti yabo ibi ti igun kan lẹgbẹ oṣelu APC nipinlẹ naa ti n ṣe eto idibo wọn ti wọn si ṣọṣẹ nibẹ.

