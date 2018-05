Image copyright Twitter/Nigerian Army Àkọlé àwòrán Lilo awọn agbesunmọmi to jẹ ọmọde tabi obinrin jẹ ọna kan gboogi ti ikọ Boko Haram ma n lo lati se ikọlu.

Ile-isẹ oloogun lorilẹede Naijiria sọ wi pe awọn ọmọ Naijiria rere ti dawọ ikọlu obinrin agbesunmọmi to fẹ se si mọsalasi kan ni abule Gashua, ni ijọba ibilẹ Gubja ni ipinlẹ Yobe.

Adari ikọ ipolongo fun ikọ ọmọogun ‘Operation Lafia Dole’,Onyema Nwachukwu fi ikede naa sita ninu atẹjade ti wọn fi sita ni ilu Maiduguri.

Ninu atẹjade naa, Nwachukwu ni "ti ko ba si ti awọn ara ilu ati awọn ọlọdẹ ibilẹ to ba igbimọ awọn agbesunmọmi naa jẹ, ibugbamu na o ba ba nkan jẹ.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Ọmọọba Harry ati Meghan Markle ti di tọkọtaya

Wọn fikun wipe, awọn eniyan to ba obinrin agbesunmọmi naa nibi to ti n tiraka lati tu ado oloro to wa lara rẹ, ni wọn ko fun laaye lati sọsẹ, ti wọn si bọ asọ ado oloro naa kuro l'ọ́rùn rẹ̀.

Lilo awọn agbesunmọmi to jẹ ọmọde tabi obinrin jẹ ọna kan gboogi ti ikọ Boko Haram ma n lo lati se ikọlu si agbeegbe ariwa orilẹede Naijiria.