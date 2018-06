Àkọlé àwòrán Baalu kekere naa lo ni isoro ranpẹ laarin isẹju perete to gbera nilẹ.

Ijanba ojiji kan ni Ọlọrun koore rẹ ni orilẹ-ede Naijiria ni ọjọbọ nigbati baalu kekere to gbe igbakeji aarẹ, Ọjọgbọn Yẹmi Ọsinbajo sadede ba silẹ pada ni kete to gbera tan ni ileẹkọ awọn osisẹ asọbode to wa ni Gwagwalada nilu Abuja.

A gbọ pe baalu kekere naa lo ni isoro ranpẹ laarin isẹju perete to gbera nilẹ.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Ọjọgbọn Yẹmi Ọsinbajo lo bawọn peju si ibi ayẹyẹ ikẹkọjade fawọn lọga-lọga osisẹ asọbode amọ ni kete ti ayẹyẹ naa wa sopin ti igbakeji aarẹ si wọ baalu alawọ tinu ẹyin (YELLOW) ati olomi aro (BLUE) naa, to si gbera, ni ko lee fo kọja awọn igi to wa nile ẹkọ̀ naa, to si tun n yọ eefin.

Ni kete ti isẹlẹ́ yii waye, ti ori si ko Yẹmi Ọsinbajo yọ, lo ba wọ inu ọ̀kọ lati kuro nibẹ.