Awakọ igboro Ibafọ si Eko, Wasiu Olaitan ni orí ló yọ òun

Ọkan lara awọn to farapa ninu ijamba ọkọ ina to sẹlẹ ni Ipinlẹ Eko ti ni omi ẹrọfọ to wa ninu gọta lo yọ oun ninu ijamba ina epo bẹntirol to subu lulẹ ni ipinlẹ Ẹko.

O ba Akọrọyin BBC sọrọ wi pe ẹgbẹ ọkọ agbepo naa ni oun wa nigba ti isẹlẹ naa waye, ti ina si gba mọ oun, ko to di pe oun bọ si inu gọta lati fi omi ẹrọfọ bora titi oun fi raye sa kuro nibi ti ina naa ti n jo.

Ẹmi mẹsan ati ọkọ ayọkẹlẹ mẹrinlelaadọta lo lọ si isẹlẹ naa.

