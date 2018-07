Image copyright @HMKemiAdeosun Àkọlé àwòrán Nibayii, ẹgbẹ oṣelu PDP pẹlu ti da si ọrọ naa ti wọn si ti n ke si aarẹ Buhari pe ko rọ Adeọṣun loye

Asiko ko dẹrun fun minisita fun eto iṣuna lorilẹede Naijiria, Kẹmi Adeoṣun lọwọlọwọ pẹlu iroyin kan to n ja kaakiri bayii pe ayederu ni iwe ẹri agunbanirọ ti o n gbe kiri.

Ileesẹ iroyin ori ayelujara kan, 'Premium times'lo gbee sita pe minisita naa ko ṣe isinruulu lẹyin to pari ẹkọ giga rẹ ni fasiti Polytechnic of East London ni ilẹ Gẹẹsi, gẹgẹ bi ofin ṣe laa silẹ fun gbogbo awọn ọdọ ti ọjọ ori wọn ko tii to ọgbọn ọdun lorilẹede Naijiria.

Iwe iroyin naa ni lasiko ti minisita pari ẹkọ rẹ ko tii pe ọmọ ọgbọn ọdun ati pe lẹyin ọpọlọpọ ọdun ni arabinrin Adeọṣun to lọ gba iwe ẹri to wa fun awọn ti wọn yọọ lẹ kuro leto isinruulu nitori ọjọ ori wọn eleyi ti iwe iroyin naa ni iwadi awọn fihan pe ayederu ni.

Kini ijọba n sọ?

Gbogbo akitiyan BBC Yoruba lati kan si arabinrin Kẹmi Adeọṣun lati wi ti ẹnu rẹ lo jasi pabo nitori pe ipe si ori number ibanisọrọ rẹ gbogbo ti akọrọyin BBC ṣe ni o dun ṣugbọn ti ẹnikẹni ko gbe.

Bakanaa ni ileeṣẹ aarẹ pẹlu ko tii sọ ohunkohun lori ọrọ naa.

nigba ti BBC pe olubadamọran pataki fun aarẹ lori ọrọ iroyin, Ọgbẹni Fẹmi Adesina, o ni oun yoo sọrọ lori rẹ bi o ba ya.

Kini ẹgbẹ alatako n sọ?

Nibayii, ẹgbẹ oṣelu PDP pẹlu ti da si ọrọ naa ti wọn si ti n ke si aarẹ Buhari pe ko rọ Adeọṣun loye; ko si ṣe iwadi rẹ pẹlu ijiya to tọ bi aje iwa ibajẹ naa ba ṣi mọọ lori.

Ninu atẹjade kan ti ẹgbẹ oṣelu PDP fi sita, o ni asiko to fun aarẹ lati jẹwọ smọluwabi ti o n pe ara rẹ nipa fifaaye gba iwadi ti ko lọwọ ijọba ninu lori ẹsun iwa ibajẹ laarin awọn ọmọ igbimọ rẹ.

" A rọ aarẹ Buhari lati maṣe daabo bo Adesṣun gẹgẹ bii iṣe rẹ nigbakugba ti awsn eeyan to sun mọọ tabi jẹ oṣiṣẹ rẹ ba ti ko sinu ọgbun ẹsun iwa kotọ"

Ẹgbẹ oṣelu PDP ni ọọyẹ to la lori ọrọ yii ti fihan pe ootọ n bẹ ninu awọn ọrọ ti ẹgbẹ oṣelu naa ti sọ ṣaaju pe, ibuba awọn agbalọwọ meri ati ọlọṣa to fi mọ awọn ti iṣẹ ọwọ wọn ko mọ ni iṣejọba aarẹ Buhari.

Bi a ko ba ni gbagbe, laipẹ yii pẹlu ni ileẹjọ giga kan nilu Oṣogbo gbe idajọ kalẹ pe lati faaye gba ile aṣofin apapọ pe ko bẹrẹ igbesẹ irọloye fun aarẹ lori awọn ẹsun kan ninu eyi ti a ti ri ẹsun to nii ṣe pẹlu iwe ẹri pẹlu.