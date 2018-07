Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Ọlọ́pàá Ondo: A bá òkú ọmọ igbákeji gómínà tẹ́lẹ̀rí nílé ọ̀rẹ́kùnrin rẹ̀

Isẹlẹ ibanujẹ ti sẹ ni ile Igbakeji Gomina Ipinle Ondo, Alhaji Lasisi Olubọyọ lẹyin ti wọn ba oku ọmọ rẹ, khadijat ni ile ọrẹkunrin rẹ, Adeyemi Alao ni ipinlẹ Ondo.

Agbẹnusọ ile isẹ ọlọpa ni ipinlẹ Ondo, Femi Joseph to fi idi isẹlẹ naa mulẹ fun BBC Yoruba sọ wi pe, isẹlẹ naa jẹ oun ibanujẹ fun awọn obi arabinrin to jẹ akẹẹkọ IPELE asekagba (400 level) ni fasiti, ko to di wi pe o papoda.

Joseph ni o ti to ọsẹ mẹta ti awọn obi ọmọbinrin naa ti n wa lẹyin to kuro ni ile iwe giga fasiti Adekunle Ajasin University (AAUA) ti o n ti n lo si ile iwe lati lo ki ọrẹkunrin rẹ.

O salaye wi pe awọn ọlọpa ba oku arabinrin naa ninu yara ọrẹkunrin re ni ilu Akure, nibi to gbẹ ilẹ to gbe oku rẹ si, lẹyin ti wọn ta awọn ọlọpaa lolobo.

Agbẹnusọ ileese ọlọpaa naa ni iwadii ti bẹrẹ lori isẹlẹ yìí, ati wi pe awọn yoo ba awọn akọroyin sọrọ laipẹ.