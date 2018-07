Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Cristiano Ronaldo tó jẹ́ agbábọ́ọ́lù iwájú fún ikọ̀ Real Madrid ti setán láti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ́lù Juventus ti ilẹ̀ Spain.

Agbabọọlu iwaju fun ẹgbẹ agbabọọlu Real Madrid, Cristiano Ronaldo ti setan lati darapọ mọ ikọ agbabọọlu Juventus ti ilẹ Spain.

Real Madrid ni Ọjọ Isẹgun kede wi pe Ronaldo n tẹsiwaju kuro ni inu ikọ wọn, ti Ronaldo naa si ni, asiko ti to lati si ipele tuntun ninú irinajo oun gẹgẹbi agbabọọlu.

Iroyin naa ni ẹgbẹ agbabọọlu mejeeji ti gbimọ pọ lati ra agbabọọlu to lami-laaka naa ni iye owo to to miliọnu marunleọgọrun pọun (£105m).

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Ronaldo ti gba ami ẹyẹ Idije Champions League pẹlu Real Madrid ni igba mẹrin.