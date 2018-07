Ekiti Election: Àwọn ènìyàn ṣetán láti rọ́pò Fayoṣe lónìí

BBC Yorùbá jáde wádìí èrò àwọn ènìyàn Ekiti àti ìgbáradì wọn.

Ẹgbẹ oṣelu to le lọgbọn lo n dije fun ipo gomina lati paarọ Fayoṣe ṣugbọn laarin ẹgbẹ oṣelu APC to n ṣe ijọba apapọ l'Abuja ati PDP to n tukọ ipinlẹ Ekiti ni ọrọ naa ti le julọ.

Bó ti ṣe yá Ọrẹ́ Èrò Ekiti, Agbófinró Ekiti náà ló ti yá eégún INEC

Bi ẹru ọpolopo olopaa to kun igboro ṣe n ba awọn kan ni awọn mii gba pe, ẹtọ awọn lo ṣe pataki lati ṣe ojuṣe awon fun idibo yan ẹni to wu awọn.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí: